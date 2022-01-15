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喜迎擴產商機 半導體設備、無塵室廠接單旺

2022/1/15 09:46
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（中央社記者張建中新竹15日電）半導體產能供不應求，台積電等國內外半導體製造廠紛紛展開擴產，相關半導體設備及無塵室廠接單暢旺，帆宣、信紘科及亞翔等業者今年業績皆可望改寫歷史新高紀錄。

因應客戶強勁需求，台積電資本支出繼去年創下300.4億美元歷史新高後，今年將進一步擴大到400億至440億美元，將首度突破新台幣1兆元大關，震撼業界。

據國際半導體產業協會（SEMI）預估，今年全球晶圓廠設備支出總額將逾980億美元，較2021年再成長10%，續創歷史新高。台灣與韓國晶圓廠設備支出都將成長14%水準。

受惠台積電等半導體廠客戶積極擴廠，高科技廠務暨製程系統廠帆宣、高科技產業製程附屬設備及廠務系統業者信紘科、工業機電系統整合工程業者亞翔接單皆相當暢旺，今年營運成長可期。

帆宣至去年底在手訂單金額達新台幣491億元，遠高於去年整年度營收344.58億元水準，法人預期，帆宣今年營收可望成長2至3成，續創歷史新高紀錄。

信紘科今年訂單也已經接滿，在手訂單超過20億元，超越去年整年度營收17.61億元，今年營收可望延續成長趨勢，將再創歷史新高。

亞翔新接單金額達369.23億元，創過去5年來新高，大幅超越去年整年度營收238.2億元，今年營收有機會創歷史新高。

無塵室廠漢唐去年營運雖自高點滑落，營收256.06億元，年減28.55%，受惠大客戶台積電在竹科、中科、南科及高雄皆有擴建廠的計畫，漢唐今年業績應可重回成長軌道。

業者表示，受惠台商回流及半導體廠積極擴廠，訂單並不成問題，缺工、缺料成為營運最大挑戰。信紘科已備妥今年用料，並開始儲備明年的用料。因應客戶要求不能缺料，並希望備好至少一年以上庫存，帆宣也提高庫存水位。（編輯：郭無患）1110115

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