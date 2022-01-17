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將來銀行加入存保 擬首季開業掀純網銀大戰

2022/1/17 13:02
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（中央社記者謝方娪台北17日電）純網銀將來銀行去年底獲金管會核發營業執照，預計今年首季開業。將來銀行明天上午將和中央存保簽約，自開業日起成為存保公司要保機構，銀行存款人依法受到存款保險保障。

金管會2019年同意樂天國際商業銀行、LINE Bank、將來銀行3家純網銀設立許可，2021年上半年樂天銀行、LINE Bank正式開業，將來銀行則在年底取得金管會核發營業執照，預計今年首季開業，正式加入市場戰局。

將來銀行經中央存款保險公司審核通過成為要保機構，預計明天舉辦存款保險簽約典禮。中央存保今天表示，將來銀行依規定向存保提出申請加保並經審核許可後，已符合要保資格並將自開業日起成為存保公司要保機構，將來銀行存款人依法受到存款保險保障。

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中央存保說，期許將來銀行能發揮有別於傳統銀行的經營特性，提升金融創新服務並落實普惠金融。

中央存保指出，鑑於保障存款人權益為存保公司重要政策目標，為大幅縮短新設金融機構加入存款保險的空窗期，新設金融機構申請加保時間已由原規定「開始營業日起6個月內」提前為「自取得主管機關設立許可起，至開始營業日後2個月內」，有利新設金融機構開業時及早加入存款保險，保障存款人權益。（編輯：楊蘭軒）1110117

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純網銀營業執照到手 將來銀行預計2022年第1季開張
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