廣閎科擬3月上櫃 今年營運可望維持高成長

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（中央社記者張建中台北17日電）類比IC設計廠廣閎科預計3月上旬掛牌上櫃，董事長暨總經理林明璋表示，樂觀看待未來市場需求，今年營運將維持高成長率。

林明璋指出，廣閎科成立於民國96年11月，目前資本額新台幣4.06億元，太陽能廠茂迪持股約21%，敦南持股近10%。

廣閎科有3大產品線，林明璋表示，功率金氧半場效電晶體（Power MOSFET）比重約64.7%，直流無刷馬達（BLDC）驅動控制模組占31.8%，數位類比可程式化系統單晶片（SoC）散熱風扇驅動IC占3.5%。

林明璋指出，去年總營收12.12億元，年增40.9%。MOSFET產品業績成長約10%，BLDC產品成長140%，SoC產品成長300%。

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林明璋表示，過去以家電應用市場為大宗，比重達6成，電機及運算市場約占3至4成，今年家電市場需求持續成長，工具機市場約持平，通訊、運算及雲端市場需求非常強勁，成長力道較大。

林明璋說，對未來幾年市場需求樂觀看待，預期今年營運可望維持高度成長，BLDC產品去年出貨量超過1500萬組，今年可望成長2位數百分點。為爭取更多晶圓代工產能，已要求客戶提前6個月告知需求。（編輯：張均懋）1110117