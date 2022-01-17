亞太電：家住桃園員工 18日起居家辦公

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（中央社記者江明晏台北17日電）面對近期國內疫情延燒，亞太電信今天表示，除提供全體員工半天支薪疫苗接種假，自18日起，針對家住桃園、辦公地點在台北的員工，啟動居家辦公。

亞太電信表示，家中有子女受疫情影響學校停課的員工家長或在桃園辦公室上班的員工，由主管評估，保留員工居家辦公彈性申請，後續將依政策和疫情狀況作滾動式調整。

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此外，亞太電信也針對辦公大樓，加強防疫管制，包含限制訪客入廠、軌跡重疊管控、避免集會群聚等；實體門市部分，針對所有進店客戶落實實名制登記、戴口罩、量額溫，在各門市據點，每兩小時進行環境消毒殺菌，並提供消毒酒精或乾洗手液供門市人員及顧客使用，提供消費者安心購物體驗環境。

因應疫情升溫，台灣大哥大已宣布，北北基、桃竹地區員工居家上班，中華電則表示桃園、鶯歌等員工可視情況申請居家辦公；遠傳持續提供員工彈性居家上班。（編輯：蘇志宗）1110117