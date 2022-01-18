勤業眾信宣布調薪 基層加薪逾10%盼拋磚引玉

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（中央社記者吳佳蓉台北18日電）勤業眾信聯合會計師事務所今天宣布全面推動「Well-being人才政策」，並為全體員工有感加薪，調幅優於軍公教加薪4%，基層更可達10%，盼發揮拋磚引玉效果。

勤業眾信（Deloitte）今天舉行「2022年台灣資本市場發展趨勢與展望記者會」，總裁柯志賢表示，新的一年將推動全新的人才政策，會計師產業賣的並非具體產品、而是服務，服務是由人來提供，人才是會計師產業最重要的資產，目標打造更符合現代需求的職場環境。

柯志賢指出，首先，將全面強化薪酬競爭力，針對全所正職員工有感調升薪資水平，基層員工加薪幅度平均可達10%，中高階層員工調薪幅度也會高於軍公教加薪的4%。

其次，將推動混合辦公模式（Hybrid working model），讓結合實體與遠端工作方式成為常態，提供員工更高的時間彈性和工作場域自主權，發揮更高的生產力。在主管同意的情況下，讓員工有幾天能在家或遠距工作，也規劃放寬每週有一天及大節日前一天能實施「便服日」。

柯志賢表示，勤業員工平均年齡僅30歲上下，加上順應疫情帶來的遠距工作趨勢，更彈性的工作方式、時間，相信能更貼合年輕人需求。

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此外，將調整業務單位主管晉升年資規範，績效表現優良者得加速升遷，並鼓勵員工參與全球人力調派計畫（Global mobility program），為未來職涯累積資本，除了外派形式，也對不方便出國的員工開放遠距、加入國外團隊工作的調派模式。

柯志賢表示，疫情改寫了職場生態，加上全球人才戰開打，不少企業開始重新思考員工工作的方式與定位，會計師屬於專業服務產業，更希望協助員工專業養成，實踐個人發展及職業抱負，因此綜合「個人、團隊和組織」3層面，打造「Well-being人才政策」，將於農曆年後陸續推動相關措施。（編輯：郭無患）1110118