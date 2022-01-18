去年12月租金指數創新高 業者：反映房價成本走揚

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（中央社記者蔡芃敏台北18日電）主計總處統計，去年12月租金指數105.01，再創新高。房仲分析，租金反映房價成本走揚，且經濟表現樂觀，租客有能力負擔條件較好的房屋物件；租金指數已經連續12年上漲，雖長期走升，但增幅還算溫和。

信義房屋引述主計總處資料，去年12月租金指數105.01，創下新高；去年整體房租指數年增0.83%，南部地區增幅最高，年增1.16%，中部地區為0.83%，北部地區0.71%，東部地區年增0.66%。房租指數已經連續12年上漲，平均年增0.71%，雖然趨勢長期走升，但增幅還算溫和。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房價持續攀升，租金可能反映房價成本走揚。去年經濟成長動能強勁，今年預期也相對樂觀，租客相對較有能力負擔條件較好的房屋物件。

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他說，中南部地區過去租金投報水準高，近期中南部房價走揚，有望帶動當地租金水準上漲；但條件一般或供給過剩的房型，租金沒有太多的上漲空間。

去年12月住宅維修費也創下歷史新高，又以門窗設備漲幅最高，年增幅度達21%。曾敬德指出，去年裝潢市場已經呈現「工料雙漲」，整體漲幅約為1至2成。受到原物料價格上揚與國際運費上漲影響，且漲勢持續中，預估農曆年後報價可能將再度調漲，有意裝修的民眾要多加一點預算。（編輯：林興盟）1110118