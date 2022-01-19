元大台灣50配息3.2元 預定21日除息

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）擁有35萬受益人、有「國民ETF」之稱的元大台灣50預計1月21日除息，此次每受益權單位將發放3.2元，3月4日發放配息，想參與除息的投資人最晚1月20日為最後買進日。

根據證交所統計，2021年存股市場持續擴大，2021年1月整體台股市場的定期存股成交金額為新台幣25.5 億元，11月單月已成長至39.9億元，短短11個月內增幅56.5%；去年12月定期定額投資ETF戶數最受投資人青睞的冠、亞軍，分別是元大投信旗下的元大台灣50達12萬3502戶、元大高股息達10萬7657戶，領先其他ETF，是唯二兩檔受益人超過10萬人的ETF。

法人分析，台灣50受歡迎原因包含指數邏輯簡單，卻能掌握台灣經濟成長精隨，讓投資人方便參與台灣各產業龍頭，加上規模大、流動性佳，歷次除息都有填息的紀錄。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，除息交易會將配息金額自ETF淨值中扣除，因此關注ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意ETF的配息頻率，半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情形，投資人應合理評估配息水準。

搶攻存股商機，永豐金證券也積極推動「豐存股」台美雙市場存股平台，以台股100元、美股1股即可存股的市場最低門檻，吸引年輕投資人，成為熱門存股平台，台美雙市場每月存股扣款金額已順勢突破新台幣10億元。

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根據永豐金證券豐存股最新資料，台美雙市場TOP 10都以ETF受青睞，台股存股由台灣50 ETF及台積電榮獲冠亞軍，前10大熱門標的以ESG及金融股為焦點；美股熱門標的則聚焦在債券ETF與科技，由蘋果及納斯達克100 ETF封王稱后。

永豐投信指出，過去15年台股在農曆年前後表現都算不錯，但年前資金需求大，股價表現較為分歧，台股指數在1萬8000點之上，個股表現波動大，近期市場主題投資熱潮方興未艾，不妨善用主題型ETF掌握年後紅包行情，包括ESG權值標的與智能電動車投資主題都可持續關注。（編輯：潘羿菁）1110119