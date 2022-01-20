台股尾盤翻黑收跌9點 守住18200關卡

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（中央社記者潘智義台北20日電）台股封關前資金退場，加上美股重挫，費城半導體指數大跌逾3%，台股今天一度大跌逾百點，中場雖在航運、營建類股走揚下翻紅，高低震盪逾160點，但台積電尾盤遭賣單摜壓，指數終場小跌9.18點，守住18200點關卡。

終場加權指數收在18218.28點，小跌9.18點，跌幅0.05%，成交金額新台幣2383.87億元，8大類股僅機電、金融類股下跌。

台積電收在651元，下跌0.46%；大立光收2080元，下跌0.95%；鴻海收在103元，小跌0.48%。

半導體IC設計股聯發科收1090元，下跌0.91%，力智盤中攻上漲停價983元，鎖住到收盤；瑞鼎收679元，小漲0.15%。

貨櫃三雄僅長榮上漲，收124元，漲幅1.22%；陽明收104元平盤價；萬海收161元，下滑0.31%。

台塑四寶中只有台塑上漲，收107.5元，上漲1.42%；南亞收87.4元平盤；台化收79.8元，下滑0.13%；台塑化收98.1元，小挫0.1%。

群益投顧分析師廖健佑接受中央社電訪表示，台股集中市場震盪收小黑，櫃買指數盤中走弱收小紅，近日即便反彈觸及季線後又往下，代表進出中小型股獲利不易，而封關前整體盤勢也僵持不下，宜暫時觀望。

廖健佑認為，美國聯邦準備理事會公開市場操作委員會 （FOMC）將舉行利率會議，內容公布時點落在台股封關後，若結果偏空，台股須在農曆年假後才會反應，若偏多也不必急著加碼，現階段還是保守因應。

他說，美國聯準會推出貨幣緊縮政策，影響所及通常股市指數空間都不大，但下跌也有限，封關前除保留存股部位，搶短則不宜加碼。（編輯：楊蘭軒）1110120