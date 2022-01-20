銀行備發財水 要讓民眾福虎生豐迎新年

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽、吳佳蓉台北20日電）迎接虎年到來，新光、凱基、渣打銀行都準備限量發財水，盼讓客戶新年有好彩頭，華南銀行則準備虎年發財金御守，將在1月24日至28日限量發送。

新光銀行為讓客戶新年添好運，除了農曆年前可至各分行索取春聯及紅包袋外，還準備限量瓶裝發財水，於農曆年假前先放置於分行金庫裡，經過春節期間飽吸財氣後，將贈送給臨櫃辦理業務的客戶。

新光銀行指出，2022年發財水包裝設計象徵財富的金元寶加上「福虎生豐」字樣，希望民眾新的一年有好的開始，在開工的第一個營業日（2月7日）親臨各分行辦理臨櫃業務者，即可免費索取限量虎年發財水1瓶，數量有限，送完即止。

凱基銀行迎接虎年，特別推出文青風的「金虎發財水」與「福虎生豐發財米」，限量送給財富管理貴賓，即日起加入成為凱基財管貴賓並洽詢分行理專，就有機會拿到。

渣打銀行準備1萬6888瓶發財水，限量發送。瓶身外包裝以紅色為基調，象徵新年好彩頭。考量疫情期間民眾口罩不離身，附上的瓶口吊繩可變身為口罩繩，聚財同時也防疫。

華南銀行發送的新春小物為生肖系列發財金，今年準備了虎年發財金御守，從1月24日至1月28日連5天發送，民眾至各分行櫃檯辦理業務就能索取，每日限量88份，送完為止。（編輯：楊蘭軒）1110120