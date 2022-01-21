釋出戰備儲油前 傳中國進口400萬桶伊朗原油儲存

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（中央社新加坡20日綜合外電報導）一名貿易消息人士和油輪追蹤公司Vortexa Analytics今天指出，中國過去幾週已卸載近400萬桶伊朗原油，存入南部港口城市湛江市的國家儲存場。

路透社報導，中國此舉正值世界強權陷入與伊朗的艱難談判試圖恢復2015年核協議，其中包括撤銷美國對伊朗原油出口制裁。前美國總統川普執政時，退出這項協議並重新對伊朗制裁。

世界第4大油儲國家伊朗相當依賴石油輸出，但制裁讓伊朗自2018年迄今產量大幅下降。

中國補充戰備儲油後，將罕見配合美國釋出緊急儲油計畫以幫助緩和全球油價漲勢。油價本週已漲至7年高峰。

中國一直神秘低調自伊朗進口石油，這些石油輸運未曾反映在官方海關數據上，因為買家擔心引起美國制裁。儘管制裁仍在進行，但中國海關今天公布1年來首次進口伊朗原油。

根據中國海關總署，中國去年12月進口190萬桶伊朗原油，前次自伊朗進口原油是在2020年12月，數量比去年12月多了一倍。

根據船運數據和交易者估計，伊朗原油輸入約占中國原油進口6%。

路透社上週報導，中國預料在農曆年節前後釋出一些戰備儲油。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110121