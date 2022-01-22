亞旭電腦群聚染疫 桃園廠停工兩天

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（中央社記者江明晏台北22日電）華碩旗下網通大廠亞旭電腦桃園廠群聚染疫，目前累計共70人確診。亞旭電腦表示，中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區皆進行全面清消，桃園廠產線22日、23日停工。

桃園市長鄭文燦今天表示，從西堤餐廳衍生亞旭電腦群聚感染事件，昨天共採檢1005人，其中63人確診，加上之前6人共69人，另有1移工是返國時採檢確診，已累計共70人確診。

華碩集團旗下網通大廠亞旭電腦位於桃園的工廠21日晚間傳出多名員工確診，亞旭電腦表示，於今、明天擴大清消，包括亞旭電腦中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區進行全面性清潔及消毒，桃園廠也停工兩日；由於桃園廠產能目前占整體產能非常小，暫不需要調配其他廠區產能因應。

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另外，亞旭將進行人員分流。自1月24日起，亞旭電腦比照三級防疫規範，實施人員分流分班。目前配合政府防疫與疫調作業，亞旭電腦桃園廠區所有人員均完成PCR檢測，相關結果以下午疫情指揮中心公布的訊息為主。

亞旭電腦成立於1989年，在2006年加入華碩集團，近年營運方向也從以往的網路通信、電子製造開發，一步步擴大至物聯網、5G產品布局。亞旭電腦有近6000名員工，企業總部設立於新北市中和，在海內外皆有先進製程工廠，包括桃園遠雄自貿港區的獨立生產線，以及大陸蘇州占地30萬平方公尺科技園區。（編輯：張良知）1110122