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疫情升溫 遠傳friDay購物啟動分流上班

2022/1/22 12:30
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（中央社記者江明晏台北22日電）近日疫情升溫，為確保員工安全及服務不中斷，遠傳friDay購物表示，除了先前宣布暫緩尾牙聚餐，24日起將啟動辦公室人員分流上班機制。

遠傳friDay購物也表示，原訂本週舉辦尾牙聚餐先前已提前宣布暫緩，尾牙抽獎則照常進行，後續會依疫情及政府政策進行滾動式調整。

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去年疫情警戒升級時，遠傳friDay購物就曾啟動全員居家上班機制，即使疫情趨緩，也持續開放員工申請居家上班。內部防疫措施也持續進行，除進出辦公室持續有體溫量測機制，也要求員工進入公司辦公場域須全程配戴口罩，並保持社交距離，以降低感染風險；減少室內會議的與會人數，盡量使用遠距開會軟體。

適逢春節前出貨旺季，貨品配送未受影響，遠傳friDay購物表示，持續充足備貨量，方便民眾採購，除年貨賣況熱烈外，平台也推出防疫用品專區，口罩、防護面罩、酒精等貨量都相當充足。（編輯：楊凱翔）1110122

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