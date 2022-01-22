國際原油維持高檔 法人估台塑化首季獲利看俏

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（中央社記者蔡芃敏台北22日電）法人指出，國際原油價格處高檔，受惠航空燃油需求復甦，加上美國重新進口丁二烯，增加台塑化獲利利差，預期首季獲利將較去年第4季成長。

烏克蘭邊境局勢緊張，市場擔憂原油供給更加吃緊，加上伊拉克連往土耳其的輸油管線爆炸、停止供油，帶動本週國際油價觸及2014年以來新高價；國際原油21日雖回檔，但週線仍連5紅。

法人認為，航空燃油需求復甦，帶動煉油利差持續擴大。此外，美國重新進口丁二烯，烯烴綜合利差季增，不過得注意原油庫存利益縮小，且煤成本仍高，恐拖累公用事業業務持續處於虧損。綜合上述，評估台塑化首季每股盈餘（EPS）將達新台幣0.9元，較去年第4季增加0.79元，不過較去年同期略衰退。

台塑化預期，全球疫苗施打普及，預期變種病毒影響逐步減弱，歐洲各國陸續解除行動限制，上半年歐洲汽油需求將較去年同期增加10%。亞洲煉製廠第2季將進入密集檢修期，市場供給減少，將使汽油價差上漲。第3季進入歐美駕車旺季，預估汽油需求增加至每天1160萬桶，逼近2019年疫情前水準。

觀察台塑化產能利用率，1月平均日煉量每天45.8萬桶，第1季平均日煉量約每天41.4萬桶；輕裂廠第1季配合下游需求，將維持高產能利用率。（編輯：張均懋）1110122