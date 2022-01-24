德媒：批准環球晶併世創可能性不高

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半導體矽晶圓廠環球晶併購德國世創 （Siltronic）案，僅剩德國審查最後一關。圖為環球晶董事長徐秀蘭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林育立柏林24日專電）半導體矽晶圓廠環球晶併購德國世創 （Siltronic）案，僅剩德國審查最後一關。知情人士指出，為扶持本國的半導體業，德國政府點頭的可能性不高。

德國「商報」（Handelsblatt）今天報導，負責審查的經濟部一開始就對這件併購案有疑慮，環球晶因此大幅讓步，包括提供「黃金股」，讓德國政府對世創保有影響力。

不過，德國經濟部顯然沒被這件併購案說服，原因是為達成歐洲的自給自足，德國正推動半導體業的在地製造，環球晶生產的晶圓是晶片生產不可或缺的一環。

一名政府知情人士指出，將德國最後一家晶圓廠賣到亞洲實在說不過去，「政府大規模補助半導體業，卻同時同意賣掉一家這麼重要的企業，兩者互相矛盾」。

德國政府的審查期限是1月31日，超過這個期限併購案就算失敗，不過，環球晶董事長徐秀蘭不放棄最後機會。

徐秀蘭說，為消除疑慮，環球晶已提供各種解決方案，時間很急迫，但法律上還是有可能完成併購。

徐秀蘭接受德國「商報」訪問時表示，她完全能理解歐盟和德國強化半導體業的決心，環球晶是歐洲半導體業多年來的重要供應商，「我們已經證明值得信任」。

她強調，如果併購案失敗，環球晶只好從海外服務歐洲客戶，「相較於歐洲，我們將在美國多投資」。

環球晶併購世創是近年台商在海外金額最高的併購案，環球晶預計出資43億5000萬歐元（約合新台幣1350億元）。（編輯：周永捷）1110124