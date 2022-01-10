環球晶去年營收首破600億攻頂 中美晶創歷史次高

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（中央社記者張建中新竹10日電）半導體矽晶圓廠環球晶去年營運表現亮麗，總營收首度突破新台幣600億元關卡，達611.3億元。環球晶母公司中美晶去年總營收688.4億元，為歷史次高水準。

環球晶自結去年12月營收約53億元，月減3.5%。第4季在半導體市場需求熱絡下，季營收達157.5億元，季增2.5%，刷新單季歷史新高紀錄。環球晶去年總營收611.3億元，年增10.43%，創年度歷史新高。

中美晶近9成營收來自環球晶貢獻，去年12月營收同步滑落至59.8億元，月減3.7%；第4季營收達180.8億元，季增3.2%，創單季歷史新高。中美晶去年總營收688.4億元，年增12.1%，為歷史次高水準，僅次於107年創下的692.39億元史上最高紀錄。

展望未來，環球晶表示，在人工智慧（AI）、5G及電動車的推動，半導體發展樂觀可期，但新型變種病毒Omicron出現，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的航運供應吃緊造成運費上升、通貨膨脹使各項物料成本上漲，成本壓力較去年更大。

環球晶指出，將積極運用集團規模經濟的優勢作為議價槓桿，同時彈性調度全球生產基地及運輸管道，衡量最適宜方案以將衝擊降到最低。

至於太陽能業務，中美晶表示，隨著能源轉型政策興起，太陽能產業成長趨勢明確。但疫情帶來的缺料缺工隱憂仍在，中美晶將持續嚴格控制成本，並積極議價、掌握材料漲幅以因應各項挑戰。（編輯：楊蘭軒）1110110