星展台灣去年賺23億 10週年新聞稿未提併購計畫

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）星展銀行（台灣）在台成立10週年，今天宣布2021年稅前盈餘達新台幣23億2300萬元，較前一年度成長27%，交出亮眼成績單；不過談到未來展望，星展銀行維持低調作風，並未觸及外界最關切的併購議題。

星展銀行（台灣）於2012年1月正式營運，在台灣業務不斷成長，10年來，繳出資產成長2.3倍、營收成長2.3倍、客戶成長3.2倍的亮眼成績單。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團於1983年進入台灣市場以來，便持續挹注資源，除了進行多次增資，更分別在2008年和2017年，收購寶華銀行的良好資產以及完成原澳盛銀行在台個人金融及財富管理業務移轉，成為業務觸角完整的全方位銀行。

林鑫川表示，近年來，星展銀行（台灣）也積極引進全球最先進的金融解決方案、協助企業進行數位轉型、陪伴台灣在地社會企業成長、並於台灣成立金融科技研發團隊；面對疫情衝擊，星展銀行（台灣）除了讓營運與服務於疫情期間不受影響，更大幅推升客戶透過數位管道進行金融交易的比重。

值得一提的是，自從去年花旗集團（Citigroup Inc.）決定出售包含台灣市場的消金業務，外界便十分關注「花落誰家」，市場盛傳星展銀行已從眾多競爭者中出線。

不過星展銀行一直以來都很低調，林鑫川僅在幾次公開場合受訪時表示，非常樂意看到任何機會能夠提升星展銀的經濟效益，會持開放態度，而後星展銀行（台灣）對於市場評論及傳聞，都以「不予評論」回應。

星展銀行（台灣）今天發布歡慶10週年的新聞稿，談到未來展望，也隻字未提併購計畫，僅表示將持續創新，在拓展業務的同時力行永續，深耕台灣。

星展銀行（台灣）計畫舉辦「星展十年，勇往向前」系列內、外部活動，感謝員工和客戶的長期支持。林鑫川也親自創作接地氣的台語歌曲「勇敢向前行」，宣示星展銀行（台灣）邁向下一個10年的承諾。（編輯：楊凱翔）1110125