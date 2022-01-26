數通法草案未提出 NCC：待組織法修正後推進

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（中央社記者蘇思云台北26日電）NCC目前尚未提出數位通訊傳播法草案條文，NCC表示，一是為了讓條文更周延，同時NCC組織法新增網際網路業務部分尚未經立院三讀確定，會尊重立院職權。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，NCC原本預計農曆年前提出數位通訊傳播法草案條文，不過目前尚未提出，外界關注草案研擬進度。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，一是為了讓草案條文更為周延，二是因為NCC組織法修正版本有新增網際網路治理分工業務，但目前還沒確定，要尊重立法院的決定，NCC不能自己逾越職權。

媒體追問是否要等NCC組織法通過後，才會對外公告數通法草案，翁柏宗表示，目前NCC持續徵詢學者專家、公協會代表意見，也持續關注歐盟對於數位服務法（DSA）的審議情形，數位經濟轉型也需要了解業界實際運作情形。

立法院會在去年12月28日三讀修正通過NCC組織法部分條文，在NCC的掌理事項中，增加網際網路傳播相關業務，包括網際網路內容分級制度、通訊傳播網路設置的監督管理及網路政策的訂定、擬定等。

不過，國民黨團後續就提出復議，理由包括不滿NCC新訂數位通訊傳播法納管跨國大型網路平台業者，質疑箝制言論自由，也讓NCC組織法修正版本目前仍尚未生效。（編輯：張均懋）1110126