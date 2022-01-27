國票金併安泰銀遭否決 金管會提4大疑慮

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（中央社記者謝方娪台北27日電）金管會銀行局長莊琇媛今天宣布國票金併安泰銀案「應予緩議」，予以否准，並列舉金管會對財務健全性、資金來源、併購綜效、員工安置計畫未協商妥適等4大疑慮。未來若國票金可以解決疑慮，仍可重新遞送申請案。

莊琇媛表示，金管會對國票金併安泰銀予以否准，最主要考量為國票金公司董事、股東對併購案的認同及支持度不夠，更牽涉訴訟，若國票金將安泰銀納為子銀行，對安泰銀業務健全經營、財務支援的法律義務恐無法達成。

金管會共有4大疑慮，包含財務健全性、資金來源、併購綜效、員工安置計畫未協商妥適疑慮。

第一，財務健全性疑慮。依金控法規定，金控公司必須支持子公司財務健全，若國票金併安泰銀，底下將同時有樂天銀和安泰銀，都是需要高度資本支持的銀行，若要維持子公司穩健經營，國票金勢必有增資需求，不過因併購案相關爭議，國票金是否能充分履行金控公司的法定義務，金管會存有疑慮。

第二，資金來源疑慮。國票金併安泰銀採部分現金增資、部分特別股，現金增資牽涉公司資本變化，但依國票金規劃，現金增資需洽特定人認購的可能性高且會達到相當比例，若現有股東不參與增資，洽特定人認購比率可能會高達26%，顯示現金增資來源不確定性高，會影響股權結構穩定。

第三，併購綜效疑慮。金控併購主要目的為發揮綜效，但金控母公司進行投資管理時，對資源的整合分配及業務決策有賴董事會意見的整合及共識，莊琇媛直言，國票金董事有近半數沒有支持此併購案，還牽涉訴訟，因此併購案後續是否能順利整合資源、發揮綜效，金管會同樣存疑。

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第四，員工安置計畫未協商妥適。莊琇媛說，國票金報送金管會的申請書件，針對勞資雙方就員工安置計畫是否已達成共識、後續是否影響金融營運順暢及如何因應、公司董事會就未來協商計畫是否能充分支持等項目，都沒有詳細說明並提出因應對策，也是金管會認為有疑慮的地方。

莊琇媛強調，國票金併安泰銀的相關爭議，最重要是取得股東和董事的認同，未來若國票金可以解決疑慮，仍可重新遞送申請案，不過最後准駁權限仍在主管機關。（編輯：趙蔚蘭）1110127