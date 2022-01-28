國銀赴亞利桑納州布點首例 金管會允台銀申設辦事處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北28日電）金管會今天表示，同意台灣銀行向美國主管機關申請在美國亞利桑納州設立鳳凰城代表人辦事處，若後續獲核准，將是本國銀行首次布點在美國亞利桑納州。

金融監督管理委員會（金管會）今天發布新聞稿。金管會表示，台灣銀行為掌握鳳凰城經濟及科技產業發展動能，拓展國際營運網路，因此規劃在亞利桑納州鳳凰城設立代表人辦事處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據資料，台灣銀行國外分支機構現已設有紐約、洛杉磯、香港、東京、新加坡、南非、倫敦、上海、廣州、福州及雪梨等11家分行，上海嘉定1家支行及孟買、仰光、矽谷、曼谷、法蘭克福、雅加達、胡志明、馬尼拉及吉隆坡等9家代表人辦事處。

金管會表示，我國銀行在美國分支機構共有25家分行、3家子行及2家代表人辦事處，在亞利桑納州則尚未設立分支機構。也就是說，這將是我國銀行首次在亞利桑納州設立分支機構。（編輯：趙蔚蘭）1110128