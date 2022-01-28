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備戰Omicron疫情 逾百家金融業啟動居家辦公

2022/1/28 19:07
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（中央社記者謝方娪台北28日電）本土Omicron疫情升溫，金融業預先提升防疫規格，據金管會統計，銀行、保險、證券期貨業各有15家、24家、71家業者實施居家辦公，合計超過百家。

Omicron疫情來襲，金融業有了去年防疫經驗，對疫情反應更快速，金管會銀行局統計至27日為止，38家本國銀行中，共有15家實施居家辦公、15家實施異地辦公，其中有9家同時實施居家和異地辦公。

金管會保險局公布，截至24日為止，19家產險中，有6家實施居家或異地辦公，其中有1家同時實施居家和異地辦公，另外5家皆採取居家辦公；22家壽險中，有18家實施居家或異地辦公，其中11家同時實施居家和異地辦公，5家僅採取居家辦公，2家僅採取異地辦公。

另有3家再保險業者，其中有2家實施居家或異地辦公，其中有1家同時實施居家和異地辦公，1家採行居家辦公。

金管會證期局統計至21日為止，68家證券商中，有28家居家辦公、31家異地辦公；15家專營期貨商中，有2家居家辦公、4家異地辦公；39家投信中，有23家居家辦公、9家異地辦公；86家投顧業者中，有18家採行居家辦公，2家異地辦公。（編輯：林興盟）1110128

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