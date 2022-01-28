房市熱 2021年售屋財產交易所得計算標準調升

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（中央社記者吳佳蓉台北28日電）財政部今天公布2021年「個人出售房屋財產交易所得標準」，供非屬房地合一新制的舊制房屋交易案件適用，反映房市熱絡，全台368個行政區多達70區標準調升1%至3%，以台中地區調幅最為明顯。

個人出售房屋，依照取得時間點不同，課稅方式分為舊制及「房地合一新制」。按規定，舊制案件，若可明確知道實際交易價格及原始取得成本，要以「賣價減成本」計算獲利課稅。

無法證明或查清賣價或取得成本，就得靠財政部每年公布的「個人出售房屋財產交易所得標準」來設算課稅，例如以「房屋評定現值的一定比例」來計算獲利。財政部今天發布2021年財交所得標準，適用範圍需於今年5月申報的去年交易案件。

對比2020年標準，2021年統計全台368行政區中，有70區適用標準調高，調幅介於1%至3%之間，升勢明顯。

財政部說明，去年部分地區新建案交易熱絡，帶動當地整體房市價量上揚，加上有些地區所得額標準多年未調，與實際交易情形有相當落差，因此，合計調增70個行政區所得額標準，以反映地區差異及市場行情。

全台共有6個行政區所得標準調幅高達3%，其中台中就包辦5個，包含東區、南區、西區、中區及梧棲區，此外還有新北市三重區。

新北市板橋區、新莊區、林口區、樹林區，台中西屯、南屯、北屯、潭子區 、后里區、霧峰區及大肚區，所得標準調幅也達2%，也是漲勢較明顯地區。

台北市各行政區，2021年「高級住宅」所得標準是以房屋評定現值的48%設算，其餘住宅以房屋評定現值的43%設算，也均調高1個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1110128