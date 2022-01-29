美聯準會偏鷹派 法人：台股年後仍有機會反彈

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（中央社記者潘智義台北29日電）美國聯邦準備理事會將在3月升息，並可能緊接著縮減資產負債表。法人認為，縮表時間提前至上半年機率大增，雖可能影響股市，但台股年後仍可能先反彈，近3月再反映利空。

美國聯邦準備理事會（Fed）公開市場操作委員會（FOMC）會後釋出預計3月升息訊息，並可能在升息之後緊接著縮減資產負債表，且聯準會近期每次會議後都可能升息。

牛年農曆年封關加權指數終場收在17674.4點，小跌26.72點，跌幅0.15%，成交金額新台幣2241.09億元，加計盤後交易約2301.36億元，8大類股僅機電類股跌勢較明顯，食品類股小跌，其他各類股皆漲。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪時表示，美聯準會3月升息不意外，雖然接下來每次利率會議都可能升息的說法，稍微超出預期，但仍相差不多；差別最大的還是聯準會縮減資產負債表，從原先市場預期的下半年挪到上半年的可能性大增，比預期更加「鷹派」，將對股市造成一定衝擊。

蔡明翰評估，通常聯準會升息對股市的影響都屬波段表現，1月美股拉回即在反映美聯準會升息，就算聯準會的態度更為鷹派，也已反映近尾聲，台股在農曆年假期間，美股應已沉殿差不多了，新春開紅盤，不排除出現反彈。

他說，去年6月美國聯準會鬆口要縮減購債，接著傳出升息訊息，再來就是縮減資產負債表，這3件事讓股市呈現波段性跌勢，但也都在聯準會FOMC會後暫告一段落，股市表現重回以經濟成長的正向題材主軸，帶動指數反彈。

他認為，3月美國升息之際，當次的聯準會FOMC會議，對股市造成的影響，反映應會較前幾次會議更激烈，但農曆年開紅盤距3月仍有一段時間，還是有機會先反彈一段，之後才會反映升息及縮表的利空影響。

因此，他建議，高持股投資人不妨減碼因應，分散布局，權值股優於中小型股，且以電子以上游半導體較佳，大型金融股、傳產股都可著墨。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪表示，美聯準會FOMC會議偏鷹派說法，應在農曆年假期間經歐美股市消化差不多了，待年後台股開紅盤之際，狀況不至於太差，甚至還有機會反彈。

至於近3月聯準會升息時對股市的壓力，劉坤錫認為，雖然屆時台股壓力增加，但仍可能有驚無險，但現在評論仍言之過早，必須等時間更接近時再觀察。（編輯：郭無患）1110129