獲英國品牌指定合作 旭輝針織站穩國際

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市旭輝針織有限公司從借錢創業開始，胼手胝足以內銷慢慢站穩腳跟，過程中也抵抗西進中國誘惑，終以成形帽與英國知名品牌合作，打進國際市場，反映台灣傳統產業堅韌縮影。

位於桃園市平鎮區的旭輝廠房外觀看似平凡無奇，總經理劉宜俤告訴中央社記者，家人早年從馬祖飄洋過海落腳平鎮，隨二哥投身針織業，他也在退伍後，1998年與二哥、三哥成立旭輝。

「剛開始的時候真的蠻辛苦，公司更是從負債開始」劉宜俤回憶，沒資金的3兄弟只能借錢創業，低價租小廠房，和5名員工一起扛起生產、包裝等，甚至沒客源，只能全台跑透透先主打內銷。

劉宜俤不諱言，曾思考「還要再做針織嗎？」當時許多工廠西進中國，市場價格崩盤，獲利不如從前，但旭輝決定精心鑽研成形帽技術，捨棄當時主流日本線，轉向歐美線或流行時尚方向研發，「要做到他人無可取代。」

劉宜俤說，或許是上天看到兄弟們的努力，因緣際會下認識了知名運動品牌指定貿易商，尋覓多年正需要旭輝技術，雙方一拍即合，成為公司發展第一步。

劉宜俤告訴中央社記者，技術面最困難，不同於其他公司採分階段合作，旭輝成形帽透過在原料、製造及模具等多重製程一條龍式掌握下，擁有產業界難取代模仿的商業機密，「才有辦法跟別人不一樣。」

劉宜俤說：「怎麼可能對人工便宜的大陸不心動？」但當時掌握關鍵技術遭對手打壓等，決定留在台灣，多年後回想感到慶幸，所有技術面都留在台灣，而中國有太多仿冒品，反而成為西進設廠業者頭疼問題。

劉宜俤表示，之後與友人前進越南設廠，旭輝也從代工轉而與國際品牌直接合作，2007年是旭輝踏上國際市場的起點。

劉宜俤說，這一步吃盡苦頭，與創立84年、在帽子品牌中有不可取代地位的英國品牌合作時遭遇困難，當時對方希望旭輝接手品牌旗下所有成形帽生產，為把握機會，也展現支持，毅然接下業務，但部分羊毛製品關鍵技術掌握不足，短短一年就損失新台幣4000萬元，公司只能忍痛縮小產量、讓雙方合作退回先前模式。

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劉宜俤表示，雖跌了一跤，但技術、品質深受對方肯定，甚至派技術員到廠指導，協助提升部分產品關鍵技術，加上旭輝自行研究精進，2018年對方捨棄與中國一家上萬名員工工廠合作，選擇僅有90多名員工的旭輝，生產每年約120萬頂成形帽。

劉宜俤說，公司雖非台灣最大製帽業者，但相信自己的技術，目前正逐步擴廠，希望不斷精進，讓Made In Taiwan（台灣製造）的帽子成為國際精品。（編輯：李明宗）1110205