鴻海攜泰石油巨擘PTT攻電動車 估2024年首季量產

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海集團布局電動車傳新進展，泰國國家石油集團（PTT）今天透露，與鴻海集團合資泰國電動車廠，最快2024年第1季量產，雙方將在今年上半年敲定最後投資細節。

產業人士今天向中央社記者透露，PTT與鴻海集團雙方首期投資總金額規劃10億美元（約合330億泰銖）。

泰國當地中文媒體中華日報今天報導，泰國國家石油集團（PTT）總裁兼執行長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）透露，與鴻海集團共同出資建設的泰國電動車廠，最快2024年第1季量產。

至於新廠產能規劃，阿塔蓬向泰國媒體中華日報預估，初期年產量約5萬輛，之後會逐步擴大並達到15萬輛年產能；PTT與鴻海集團將在今年上半年，敲定最後投資細節。

鴻海集團去年9月中旬與泰國國家石油透過線上儀式，簽署協議成立合資公司，第一階段規劃2至3年時間，達到年產能5萬輛製造目標，並在未來擴展到每年15萬輛產能。

不僅在泰國，鴻海集團在美國布局電動車產線也有進展，汽車專業網站autoevolution於當地時間4日報導，美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors與鴻海集團合作的Endurance電動皮卡車款，將在今年下半年開始交車。

鴻海集團去年11月中旬宣布與Lordstown Motors正式簽署俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議，把俄亥俄州發展成鴻海在北美洲重要的電動車製造和研發樞紐；鴻海當時宣布，美國電動車新創公司Fisker的PEAR專案將在Lordstown工廠生產。（編輯：林克倫）1110206