IAEA擬14日啟程審福島核廢水 台團出發時間未定

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（中央社記者梁珮綺台北7日電）日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，原能會今天表示，IAEA採外交泡泡模式將於14日赴日審查，不過，日本仍有邊境管制，台灣籌組的觀察團出發時間未定，將積極與日方研商適合時間點，並持續透過視訊方式掌握動態。

日本福島核電廠含氚核廢水規畫2023年春天排放入海，日本東京電力公司（Tepco）去年提出計畫建造海底隧道，將在距離岸邊約1公里近海的水下12公尺處，排放福島核電廠稀釋過的核廢水。

原能會今天上午透過新聞稿表示，國際原子能總署（IAEA）將採外交泡泡模式，2月14日至18日赴日審查核廢水輻射物質含量，以及排放方法安全性等事宜。

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不過，日本仍有邊境管制，由於台灣與日本未建立正式外交關係，台灣籌組的「含氚廢水專家觀察團」出發時間未定，原能會表示，將審視疫情發展狀況，配合外交單位積極向日方研商赴日的適合時間點及行程安排，並持續透過視訊方式掌握相關議題動態與資訊。

原能會強調，將持續關注IAEA針對日本福島核災含氚廢水處置的相關調查動態，同時全力做好各項輻安監測與管制工作，以確保公眾健康與安全。（編輯：潘羿菁）1110207