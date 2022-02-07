第一金非銀行獲利占比逾12% 2022年要再提升

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（中央社記者謝方娪台北7日電）第一金2021年稅後淨利新台幣197.39億元，寫下歷史新高，銀行以外子公司獲利占比突破12％，同樣寫下新高水準。展望2022年，第一金將持續提升非銀行獲利占比，改善非銀行獲利結構。

2021年面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，第一金仍繳出亮眼成績單，合併稅後淨利達197.39億元，創歷史新高。除了第一銀行獲利176.52億元，銀行以外子公司稅後淨利也達24.5億元，獲利占比突破12％，寫下新高水準。

第一金暨第一銀行董事長邱月琴今天率領總部一級主管舉行第一金融集團視訊團拜，連線至國內外各子公司、分公司據點，為新春開工祈福。

第一金指出，2021年獲利成績展現經營韌性及改善非銀行獲利結構的決心，各子公司在推展業務方面也有所斬獲，一銀iLeo數位帳戶數去年第3季奪下市場第4名，也新開辦「財管2.0」高資產財管業務及「信託2.0」全方位信託業務，更新設美國休士頓分行。

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至於銀行以外子公司業務表現，第一金人壽成為全資子公司後，自有資金規模已達585億元，複合年均成長率逾33％；第一金投信取得勞動基金運用局代操額度80億元；第一管顧則配合政府「能源轉型計畫」，持續募集綠能基金。

展望2022年，第一金定調「驅動獲利韌性，永續創新轉型」為經營主軸，將持續強化經營韌性，提升非銀行獲利占比，並在落實法令遵循、內控制度、資訊安全及風險管理的基礎下，納入減碳與氣候變遷的因應策略。（編輯：楊蘭軒）1110207