力旺1月營收攀升至4.33億元 創歷史新高

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（中央社記者張建中新竹7日電）矽智財（IP）廠力旺1月業績表現亮麗，營收達新台幣4.33億元，刷新單月營收歷史新高紀錄。

受惠半導體產業景氣持續暢旺，加上晶圓代工報價調漲，力旺1月營收攀高至4.33億元，年增3.32%，創單月營收歷史新高。

法人預期，力旺繼去年營收首度突破20億元，攀高至23.63億元，年增33.05%，力旺今年營運可望更上層樓，將續創歷史新高。

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為滿足未來雲端應用及各類尖端運算安全需求，力旺與子公司PUFsecurity推出新一代PUFrt硬件信任根IP，獲安謀（Arm）選擇作為Armv9機密運算參考架構的安全子系統。

PUFsecurity表示，PUFrt整合了安全存儲、根密鑰生成和經過驗證的靜態隨機數（PUF）及動態隨機數（TRNG）等功能，實現系統內的安全操作，能滿足從單純的密鑰存儲到全面的安全啟動程序代碼的各種使用場景。（編輯：趙蔚蘭）1110207