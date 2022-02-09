台股走勢震盪 法人：留意升息與MSCI調整變數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北9日電）台股今天盤中大漲超過200點，終場收在18151.76點，上漲185.2點。法人表示，明天盤勢可觀察兩大重點，包括1月美國消費者物價指數是否導致Fed升息壓力持續增強，以及MSCI季度調整結果是否調降台積電權重。

亞洲投顧分析師馬明河指出，台股今天盤中突破頸線18043點，雖然美國10年公債殖利率創近期新高，美國銀行股也反彈，但台股金融股卻一度翻黑，主要因為短線漲多拉回；貨櫃三雄連漲3天後也遭遇季線壓力，出現震盪走勢。

馬明河認為，明天盤勢可觀察兩個重點，首先是美國將公布今年1月CPI消費者物價指數，市場預期可能飆升到7.3%，比去年12月的7%更高，可能會加速美國聯邦準備理事會（Fed）升息腳步，資金可能流向金融、貨櫃、鋼鐵等高股息概念股尋求避險。

另一個觀察重點是明天將公布MSCI季度調整結果，馬明河表示，法人預期台積電權重將被調降，外資已連續多日賣超台積電，導致加權指數前2天無法強勢挑戰18100點，資金呈現快速輪動。

馬明河說，目前台股呈現跌深反彈走勢，並非多頭攻擊，部分跌深輪漲個股在下半週將有機會表現，短線盤勢可能在18000點之上震盪。

國泰證期分析，Fed升息壓力導致半導體族群承壓，但基本面仍維持供需吃緊格局，加上彭博資訊傳出蘋果入門款MacBook Pro筆電也將全新升級，搭載更強大的M2晶片，且蘋果M系列處理器由台積電獨家代工，有望帶動半導體族群轉強，搭載效能更強大的處理器將刺激買氣，相關零組件與組裝廠都將受惠。

國泰證期指出，待Fed升息壓力逐步消化後，電子與半導體族群可望反映優異的基本面、再次轉強。（編輯：張均懋）1110209