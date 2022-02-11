華邦電去年歸屬母公司淨利135.94億元 創新高

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（中央社記者張建中新竹11日電）華邦電去年營收與獲利同創歷史新高，歸屬母公司淨利135.94億元，每股純益3.42元。因應高雄廠下半年投入量產，華邦電今年記憶體資本支出達458億元，將激增3.87倍。

華邦電下午舉行線上法人說明會，公布去年度營運結果。去年總營收995.7億元，年增64.08%，毛利率42%，揚升14個百分點，歸屬母公司淨利135.94億元，年增9.42倍，每股純益3.42元。

華邦電去年汽車及工業應用營收成長65%，比重突破2成，達22%；消費性電子產品營收成長30%，比重降至24%；電腦產品營收成長47%，比重22%；網通產品營收成長36%，比重32%。

華邦電去年動態隨機存取記憶體（DRAM）位元出貨量成長15%，DRAM產品營收成長50%；快閃記憶體（Flash）位元出貨量持平，營收成長40%。

華邦電總經理陳沛銘表示，第4季利基型DRAM價格鬆動主要是因通路商的影響，華邦電與客戶談好，要多少才拿多少貨，庫存比較健康。包括WiFi 6、WiFi 6E、工業及安全監控需求健康。

至於快閃記憶體，陳沛銘說，2023年前主要供應商產能沒有增加太多，包括電腦、網路、安全監控、影像感測器及車用市場需求穩定。

陳沛銘表示，下半年市場供需可望趨於平衡，缺料情況可望改善，只是當世界各國對於疫情逐步採取開放措施，人類生活漸漸恢復正常，對於電子產品需求是否會下降，值得觀察。

陳沛銘指出，華邦電自行開發名為25S的第一代20奈米製程，已在台中廠完成設計，並開始試產，良率已與25奈米相當，未來將導入高雄廠生產。

華邦電今年將會完成高雄廠第一期月產能1萬片的投資，第4季投片將達每月1萬片規模，陳沛銘表示，今年記憶體資本支出將達458億元，較去年的94億元增加3.87倍。

陳沛銘說，董事會今天核准289.9億元資本支出預算案，將用以建置高雄廠另一期月產1萬片的產能，董事會針對高雄廠通過的資本支出累計達920億元。（編輯：張均懋）1110211