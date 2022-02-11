更多編輯台推薦新聞：
圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看
文化

圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中研院領先全球 發表Omicron次世代mRNA疫苗
首頁 / 證券

外資買超43.92億 連2天敲進長榮航居冠

2022/2/11 18:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北11日電）美股重挫，台積電甩尾翻紅，推升台股跌幅收斂，小跌27.11點作收，外資買超43.92億元，航空雙雄持續獲青睞，買超長榮航張數擴大至4萬9925張，連4買，且連2天躍居買超排行冠軍，另外買超台積電3247張。

台股今天跌27.11點，收在18310.94點，成交值新台幣2617.71億元。

自營商賣超15.87億元，投信買超13.47億元，外資及陸資買超43.92億元。三大法人合計買超41.52億元。

觀察今天外資買盤前十大個股，除了航空雙雄外金融股也是著墨重點，包括台企銀、中信金、開發金都擠進買超前十大，另外玉山金、兆豐金、台新金、合庫金、華南金等買超也都超過3500張，在升息聲浪高漲下，資金似有轉向金融股避險趨勢。

外資今天買超前十名還有旺宏、中信中國高股息、華邦電、友達及南亞科。

外資今天賣超前十大分別為，國泰智能電動車、群創、日月光投控、聯電、國泰城半導體、元大金、彩晶、中信電池及儲能、富邦元宇宙、華晶科。（編輯：張均懋）1110211

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族