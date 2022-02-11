外資買超43.92億 連2天敲進長榮航居冠

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）美股重挫，台積電甩尾翻紅，推升台股跌幅收斂，小跌27.11點作收，外資買超43.92億元，航空雙雄持續獲青睞，買超長榮航張數擴大至4萬9925張，連4買，且連2天躍居買超排行冠軍，另外買超台積電3247張。

台股今天跌27.11點，收在18310.94點，成交值新台幣2617.71億元。

自營商賣超15.87億元，投信買超13.47億元，外資及陸資買超43.92億元。三大法人合計買超41.52億元。

觀察今天外資買盤前十大個股，除了航空雙雄外金融股也是著墨重點，包括台企銀、中信金、開發金都擠進買超前十大，另外玉山金、兆豐金、台新金、合庫金、華南金等買超也都超過3500張，在升息聲浪高漲下，資金似有轉向金融股避險趨勢。

外資今天買超前十名還有旺宏、中信中國高股息、華邦電、友達及南亞科。

外資今天賣超前十大分別為，國泰智能電動車、群創、日月光投控、聯電、國泰城半導體、元大金、彩晶、中信電池及儲能、富邦元宇宙、華晶科。（編輯：張均懋）1110211