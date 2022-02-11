美國一銀進軍舊金山灣區 聖馬特奧分行開業

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（中央社記者謝方娪台北11日電）一銀積極布局海外，今天宣布一銀子銀行美國第一銀行聖馬特奧分行開業，正式進軍舊金山灣區。聖馬特奧分行開業後，一銀海外據點達41處，續居公股銀行冠軍。

美國第一銀行成立於1997年，是第一銀行100%投資的子銀行，今年為美國第一銀行成立25週年，提供客戶存款、企業貸款、個人房貸、外匯等金融服務。

美國第一銀行聖馬特奧分行今天正式開業，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，聖馬特奧分行開業儀式簡單隆重，一銀董事長邱月琴、總經理鄭美玲特別錄影感謝在場嘉賓及客戶支持。

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聖馬特奧位於北加州中半島，連結舊金山灣區和矽谷，高科技產業林立，為北加州的精華地區，金融、醫療、零售及不動產投資等行業十分發達，市場發展前景良好。聖馬特奧分行為2021年2月一銀休士頓分行開業以來，第二家在疫情期間開業的海外分行。

一銀指出，在聖馬特奧分行加入後，美國第一銀行在南、北加州有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙、奇諾崗及聖馬特奧等8家分行，串聯一銀紐約、洛杉磯、休士頓及關島分行，布建更完整的美國服務網絡，提供在地客戶與台商金融服務。（編輯：張均懋）1110211