受惠商用產品需求 群創去年每股賺5.53元

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（中央社記者潘智義台北11日電）面板廠群創光電今天公布2021年全年稅後淨利為新台幣575億元，年增3409.2%，基本每股盈餘5.53元。

群創透過新聞稿說明，2021年第4季合併營收為799億元，季減14.1%；營業淨利為50億元，稅後淨利約60億元，季減68%，基本每股盈餘為0.56元。

回顧2021年第4季，群創指出，傳統淡季加上缺料、零組件長短料問題，加上全球貨運塞港的不確定性因素，造成拉貨動能減緩。

不過，群創表示，受惠商用產品需求強勁，動態調整產品組合、提升產品附加價值，降低景氣波動影響，2021全年獲利575億元，基本每股盈餘為新台幣5.53元。

展望2022年第1季，群創評估，隨客戶電視新產品陸續推出，電視面板跌勢將逐漸收斂；監視器和筆電等資訊電子產品需求仍維持平穩，工業、商用、車載等需求仍相對穩健。

另外，2021年第4季折舊及攤銷為89億元，資本支出為106億元。

群創2021年全年合併營收約3501億元，年增29.7%；營業毛利為915億元，營業毛利率26.1%；營業淨利為627億元。

群創指出，2021年第4季整體出貨面積759萬平方公尺，較第3季增加3.7%，液晶面板售價為每平方公尺372元美元。第4季中小尺寸面板營收為157億元，較第3季減少11.3%；第4季中小尺寸合併出貨面積87.9萬平方公尺，較第3季減少3.5%。

群創2021年全年整體出貨面積為2909萬平方公尺，較2020全年整體出貨面積2857萬平方公尺增加1.82%；2021年中小尺寸面板合併出貨量共計3億3100萬片，較2020年出貨量2億9200萬片增加13.4%。

群創公布，2021年第4季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為35%、手機及商用產品為26%、桌上型螢幕為13%、電視為26%；以產品尺寸別區分，10吋以下為19%、10到20吋為38%、20到30吋為15%、30到40吋為4%、40吋以上為23%。

群創光電今天還公布2022年1月自結合併營收240億元，較去年12月減少9.5%，較去年同期減少12.7%。

群創光電統計，2022年1月大尺寸面板合併出貨量共計1240萬片，較2021年12月增加2.4%；1月中小尺寸面板合併出貨量共計2301萬片，較去年12月減少22.3%。（編輯：林克倫）1110211