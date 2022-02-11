更多編輯台推薦新聞：
圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看
文化

圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大樂透頭獎上看3.4億獎號出爐 百萬大紅包還有63組
首頁 / 證券

受惠商用產品需求 群創去年每股賺5.53元

2022/2/11 19:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北11日電）面板廠群創光電今天公布2021年全年稅後淨利為新台幣575億元，年增3409.2%，基本每股盈餘5.53元。

群創透過新聞稿說明，2021年第4季合併營收為799億元，季減14.1%；營業淨利為50億元，稅後淨利約60億元，季減68%，基本每股盈餘為0.56元。

回顧2021年第4季，群創指出，傳統淡季加上缺料、零組件長短料問題，加上全球貨運塞港的不確定性因素，造成拉貨動能減緩。

不過，群創表示，受惠商用產品需求強勁，動態調整產品組合、提升產品附加價值，降低景氣波動影響，2021全年獲利575億元，基本每股盈餘為新台幣5.53元。

展望2022年第1季，群創評估，隨客戶電視新產品陸續推出，電視面板跌勢將逐漸收斂；監視器和筆電等資訊電子產品需求仍維持平穩，工業、商用、車載等需求仍相對穩健。

另外，2021年第4季折舊及攤銷為89億元，資本支出為106億元。

群創2021年全年合併營收約3501億元，年增29.7%；營業毛利為915億元，營業毛利率26.1%；營業淨利為627億元。

群創指出，2021年第4季整體出貨面積759萬平方公尺，較第3季增加3.7%，液晶面板售價為每平方公尺372元美元。第4季中小尺寸面板營收為157億元，較第3季減少11.3%；第4季中小尺寸合併出貨面積87.9萬平方公尺，較第3季減少3.5%。

群創2021年全年整體出貨面積為2909萬平方公尺，較2020全年整體出貨面積2857萬平方公尺增加1.82%；2021年中小尺寸面板合併出貨量共計3億3100萬片，較2020年出貨量2億9200萬片增加13.4%。

群創公布，2021年第4季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為35%、手機及商用產品為26%、桌上型螢幕為13%、電視為26%；以產品尺寸別區分，10吋以下為19%、10到20吋為38%、20到30吋為15%、30到40吋為4%、40吋以上為23%。

群創光電今天還公布2022年1月自結合併營收240億元，較去年12月減少9.5%，較去年同期減少12.7%。

群創光電統計，2022年1月大尺寸面板合併出貨量共計1240萬片，較2021年12月增加2.4%；1月中小尺寸面板合併出貨量共計2301萬片，較去年12月減少22.3%。（編輯：林克倫）1110211

延伸閱讀
群創：面板第4季跌勢收斂 明年需求向上群創第3季獲利年增11倍 每股盈餘1.77元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族