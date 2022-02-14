IAEA審福島核廢水18日說明 台觀察團持續爭取赴日
2022/2/14 15:59
（中央社記者曾智怡台北14日電）日本擬明年春天排放福島核電廠含氚核廢水，國際原子能總署（IAEA）今天開始專家調查團的在日行程。原能會表示，經實地參訪福島第一核電廠，並與有關單位意見交換後，IAEA將於18日召開記者會說明初步調查成果。
日本福島核電廠含氚核廢水規畫2023年春天排放入海，日本東京電力公司（Tepco）去年提出計畫建造海底隧道，將在距離岸邊約1公里近海的水下12公尺處，排放福島核電廠稀釋過的核廢水。
IAEA今天開始專家調查團的在日行程，就含氚廢水的安全評估相關議題進行審查，並提供日方專業建議。
原能會下午發布新聞稿表示，IAEA專家團今天於東京與東電公司和相關省廳進行意見交換後，將於15、16日赴福島地區實地參訪東電公司福島第一核能發電廠，並預計於18日召開記者會，屆時經濟產業省也會進行簡報說明。
另一方面，台灣因非IAEA會員國而未能派專家參與前述調查團，已規劃自行籌組「專家觀察團」。
原能會表示，雖然目前日本因疫情緣故，實施「原則禁止外國人士入境」的邊境政策，但已透過外交單位積極向日方爭取儘早赴日，並持續就技術議題規劃與日方進行視訊交流。（編輯：潘羿菁）1110214
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