疫情塞港衝擊 施振榮籲建立更堅韌彈性供應鏈

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（中央社記者吳家豪台北14日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與塞港衝擊全球供應鏈，宏碁集團創辦人施振榮今天呼籲，應建立更堅韌及彈性的供應鏈，從巿場經濟思維出發、找到相對的利益平衡，追求永續。

施振榮發聲明表示，供應鏈是由所有的利益相關者共同參與，掌握好端到端的每個環節，才能對最終客戶產生最大利益，方能體現供應鏈的價值。為了讓供應鏈最具效益，過去在全球化發展下，供應鏈會尋求全球最佳組合，每個環節都找到最強的合作夥伴，讓供應鏈產生最佳效益。

如今疫情阻斷原本順暢運作的全球化供應鏈，施振榮呼籲，跨國企業也應開始思考如何縮短供應鏈、同時減少碳足跡，透過區域化及本土化策略，建立更堅韌及彈性的供應鏈。

施振榮指出，美國前總統川普鼓勵業者將製造移回美國，「這是純政治考量」，希望為美國勞工創造就業機會，但就全球化的供應鏈來看，並不是最佳化的安排，也不符合效益成本。

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一旦供應鏈真的將製造移回美國，施振榮認為，隨著製造成本提高，最終也要消費者買單；以前企業將推動淨零碳排的相關成本外部化，由環境買單，未來也要消費者買單，需要重新調整才能利益平衡。

針對歐美及日本都希望建立本土的晶片製造能力，施振榮指出，雖然是政治考量，由於晶圓體積小、單價高，都是空運，沒有運輸困難的問題。透過補貼建立本土供應鏈，為的是建立基本的製造能力，確保在關鍵時刻不會受制於人，但為了國防與國安的無形價值，就要付出額外的代價才能利益平衡。（編輯：林興盟）1110214