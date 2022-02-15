去年專利百大排行榜出爐 台積電1950件連6年奪冠

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）經濟部今天公布110年專利百大排名，台積電以1950件蟬聯本國法人6連霸，不僅件數創新高，增幅78%也是歷年最大；而疫情帶動遠距商機，加上電動車應用與減碳熱潮，南亞科、中鋼、台達電今年也進入專利申請前十大。

經濟部智慧財產局長洪淑敏表示，110年本國人發明、新型、設計專利百大申請1萬2234件，年增8%，台積電以1950件六度蟬聯冠軍，不僅件數創新高，增幅78%也是歷年最大；獲證件數以1053件居冠。

友達申請471件居次；宏碁462件為第三；瑞昱以442件排行第四；工研院404件第五名；南亞科為290件排行第六。

洪淑敏說，瑞昱與南亞科申請量創民國90年以來最高，台達電申請205件，排行第十，成長18%，更是繼104年後再次進入前十大。

洪淑敏分析，疫情爆發以來，全球鬧晶片荒、遠距商機暢旺，加上電動車應用及減碳熱潮，持續在電動車與綠電儲能市場布局的台達電專利申請數，從106年的88件至110年的163件，5年來逐步成長。

外國人部分，三種專利申請1萬4149件，年增5%，其中，發明專利成長5%，新型與設計各成長3%、6%，由高通申請845件、年增17%居冠；至於獲證件數，則是應用材料的492件居首。

進一步觀察前十大排行榜，多與半導體供應鏈有關，像是高通、應用材料、日東電工、三星、東京威力、日商鎧俠、日商住友化學、荷商ASML等。

洪淑敏說，無論本國人或外國人，專利申請公司與全球發展趨勢息息相關。

洪淑敏認為，疫情改變生活及消費型態，科技領域仍為蓬勃發展，展望今年，研發能量仍聚集在相關產業為主。

另外，數據顯示，110年智慧局總計受理專利申請為7萬2613件、年增1%，其中，發明專利成長5%、新型專利與設計專利分別減少10%與4%。

洪淑敏表示，本國人發明專利申請達1萬9547件，創下103年以來最高，主因是企業增加6%，也是連續5年正成長，顯示企業研發創新動能依舊強勁。

數據顯示，企業發明專利申請件數年增17%，而研究機構申請件數也增加11%，雙雙帶動發明專利件數成長13%；設計專利件數則增加1%。

不過，新型專利減少7%，主要是學校減少20%，洪淑敏說明，學校申請專利通常以新型與設計為主，近年鼓勵學校將專利能量轉往發明。（編輯：潘羿菁）1110215