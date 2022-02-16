台股上兩萬點？ 京城銀董事長：至少還要2兆動能

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北16日電）台股基本面強勁，今年經濟展望依舊看好，京城銀行董事長戴誠志認為指數可穩住萬八、甚至接近萬九，不過若要上兩萬點，資金動能至少需新台幣2兆元，恐怕挑戰相當高。

近兩年全球資金氾濫，國際主要股市大多走揚，台股價量也屢創新高。展望今年股市是否續揚，戴誠志於法說會上表示，台股守住萬八沒問題，是否可能挑戰兩萬點新高，他則語帶保留。

戴誠志說，台股目前市值約50兆元，大股東、國外法人基金及退休基金持股等穩定性籌碼約35兆元至38兆元，其餘移動資金不逾12兆元，若台股指數要成長10%、從萬八推上兩萬點，預估還需要至少2兆元資金動能。

他指出，「就算民眾一年不出國消費，7000億元國外消費資金全部拿來買股票，兩年也才1.4兆元」，因此，指數若要上兩萬點，2兆元資金動能怎麼來是關鍵，光靠投資人積極投資恐怕不夠，需要外資和保險業資金推一把。

戴誠志表示，台灣GDP表現亮眼，基本面強勁，今年指數落在萬八以上的天數一定比萬八以下的天數多，高點可能達18800點，逼近萬九；今年日均量預估會落在3000億元至4000億元區間，但要回到去年6000億元水準將不容易。（編輯：張均懋）1110216