DRAM拉貨動能低迷 集邦：第1季價格有壓影響產值
2022/2/17 15:16
（中央社記者張建中新竹17日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）去年第4季產值滑落至250.3億美元，季減5.8%。市調機構集邦科技預期，今年第1季拉貨動能低迷，價格面臨壓力，產值恐進一步下滑。
集邦科技表示，疫情使得智慧手機、伺服器、個人電腦及利基型消費性電子等產品零件供應受阻，間接影響採購端對記憶體拉貨意願。
集邦科技指出，其中又以個人電腦代工廠拉貨意願下滑情況最明顯，影響多數DRAM供應商去年第4季出貨量衰退。
隨著拉貨動能下降，DRAM報價反轉向下，集邦科技統計，去年第4季DRAM產值滑落至250.3億美元，季減5.8%。
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集邦科技指出，去年第4季三星（Samsung）市占率42.3%，穩居全球DRAM龍頭寶座；SK海力士（Hynix）市占率29.7%，為第2大廠，美光（Micron）市占率22.3%，居第3，南亞科市占率3.1%，為第4大廠。
展望今年第1季，集邦科技表示，部分零組件缺料情況可望緩解，但第1季為傳統淡季，且買方庫存依然偏高，整體拉貨動能持續低迷，預期第1季DRAM價格仍面臨壓力，產值恐將進一步下滑。（編輯：張均懋）1110217
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