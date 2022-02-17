高科技光環 主計總處：109年新竹市年薪97萬奪冠

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）主計總處首次揭露全台各縣市產業結構及薪資水準，由於新竹坐擁科學園區的高科技光環，薪資水準傲人，109年新竹市企業僱用員工全年總薪資平均為新台幣97.2萬元，高居全台之冠。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，這份資料是運用相關公務及稅籍資料，受限於報稅資料一年一次，未來會按年發布統計結果，希望提供各界對於各縣市產業發展更完整的資訊。

根據各縣市工業及服務業企業僱用員工薪資統計，109年企業僱用員工全年總薪資平均為68.5萬元，排名前3高的縣市依序為新竹市97.2萬元、台北市86.3萬元、新竹縣85.8萬元。

新竹市不只員工年薪最亮眼，109年年增率達2.5%，同樣是各縣市之冠，「錢景」看好令人稱羨。

主計總處說明，縣市企業僱用員工的平均薪資易受該地區產業結構發展的影響，高薪產業密集度較高的地區，如金融及保險業、電子零組件業、 電腦電子產品製造業、醫療保健業等，平均薪資相對較高。

陳惠欣指出，以新竹縣市為例，因為有新竹科學園區，高薪的高科技電子產業聚集，帶動縣市整體的薪資水準；台北市擠進高薪前3名，則是因金融及保險業位於台北市的比重最高，企業營運總部群聚，拉高薪資水準。

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彰化縣企業僱用員工全年總薪資則以51.8萬元敬陪末座，台中市、宜蘭縣、南投縣、嘉義縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣等年薪也落在5字頭。

主計總處提醒，這份統計的縣市分類是指工作場所所在縣市，由於跨縣市工作情形普遍存在於都會區或工業園區鄰近的縣市，如在竹科工作的員工可能設籍於苗栗縣、新竹縣市，甚至桃園、台中，因此員工實際工作所在縣市可能與居住縣市不同，也可能與個人的戶籍所在縣市或企業申報的稅務、投保縣市有所差異，應審慎應用或比較。（編輯：林淑媛）1110217