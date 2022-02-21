俄烏局勢1月投信基金減817億 總規模仍創單月第3高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北21日電）通膨引發升息議題加上地緣政治風波紛擾不斷，衝擊今年來全球股表現，投信投顧公會截至今年1月底統計，國內投信基金規模為新台幣4.87兆元，較去年底大減817億元，減幅1.65%，不過仍是單月第3高水準。

法人表示，聯準會1月會議紀錄未如市場想像中鷹派，不過，考量通膨尚未減緩，以及俄烏衝突帶來的灰犀牛效應，金融市場短期難脫震盪格局。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年1月底，投信整體基金規模為4兆8735億元，較去年底減少817億元，減幅1.65%；不過，仍僅次於去年12月、10月，為單月第三高紀錄。

若按類型區分，1月各類股債資產都明顯縮水，規模減少最多的是國內股票型基金、國外股票型基金、跨國債券ETF基金，各減少349億元、306億元與153億元；然而，主動式操作的跨國股票ETF、國內股票槓反型與一般型ETF，分別逆勢增長144億元、83億元與68億元，為增長前3大類型基金。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，1月國內基金規模縮水，主要反映對聯準會緊縮政策的恐慌心理，市場預期，3月將一口氣升息2碼，全年升息7次以上，因此造成資金退潮，股、債市同步大跌。

雖然從最新公布的1月會議紀錄透露，決策官員同意升息措施，卻沒有提到升息幅度，而且按過去作法，聯準會首次升息幅度以1碼的可能性最高，暫時紓解市場情緒。不過，1月公布的消費者物價指數衝破7%，創近40年來新高，加上，近期的俄烏戰火一觸即發，金融市場威脅尚未消除。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃筱雲認為，灰犀牛事件攪局下，股、債市短期難脫震盪整理命運，投資操作上應保持耐心，避免短進短出、追高殺低，建議以定期定額方式，逢回分批布局，聚焦未來3至5年經濟價值高的明星產業，或能創造長期現金流的價值型資產，如：AI人工智慧、電競、水電瓦斯等公用事業基金。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，俄烏衝突再現緊繃跡象，但這次和2014年的俄羅斯入侵克里米亞不同，這次歐美列強提前高度警覺，雙方陣營陷入談判對峙，目前後勢發展尚不明朗，但預料此事件為區域性衝突，部分產業可能受影響，但全球經濟仍將從解封中逐步復甦的趨勢不會改變。受國際股市情緒影響，本週台股震盪劇烈，建議短期強勢個股不宜過度追價，可多加關注中長線趨勢發展較明朗的產業。（編輯：潘羿菁）1110221