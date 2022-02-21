寶德科技受惠新客戶挹注營運續旺 3月下旬掛牌上櫃

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）寶德科技專注電競周邊產品設計及製造，為專業國際ODM廠商，客戶涵蓋全球電競前5大品牌商，預計今年在新客戶及既有客戶產品線擴大的動能下，營運可望持續成長；今年3月下旬掛牌上櫃，22日將舉行上櫃前法人說明會。

寶德科技今天舉行媒體茶敘，董事長盧賀隆表示，預估2022年全球遊戲玩家總數將超過30億人，寶德規模還小，隨著產業持續成長，加上產品應用擴展至非電競市場，包括觸控筆、影音直播系統等，今年底前有機會再增加2家新客戶，帶動整體營運動能持續。

受惠宅經濟效應發揮，寶德科技過去2年營收年增率均超過50%，獲利也見到跳升，110年度累計前3季每股盈餘（EPS）來到1.64元。

展望今年，寶德科技總經理蔡明勳表示，電競產業過去2年均維持2至3成的成長動能，預計今年產業成長動能還會繼續，有關疫情宅經濟部分則無法預估，不過就內部目標依舊會再成長，主要動能來自遊戲周邊產業，尤其是手遊部分；另外，近幾年持續新增客戶，預期國際級客戶的產品線會不斷擴充，都是今年主力成長動能。

觸控筆部分，盧賀隆表示，觸控筆未來功能會更多元，包括通話功能，應用除了高階商用外，教育市場極具潛力；目前寶德在系統大廠除了微星外，已有其他新產品開發出來，期望年底前有機會再新增2家客戶，另也會推出影音直播系統。

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盧賀隆表示，整合性的產品是寶德專長，競爭優勢在於跨多平台研發技術領先、產品種類齊全、高度機、電、軟體協同設計與整合人機介面商品能力。未來將從傳統家庭娛樂及電競專屬的個人電腦PC週邊，橫跨到高頻率高速率的5G上行下載影音技術、及雲端科技後台運算Cloud Gaming的手持裝置運用。

寶德創立於民國86年，從事電腦週邊產品研發及生產等ODM業務，主要產品包括電競滑鼠、電競鍵盤、大型發光桌墊、手機遊戲搖桿、視聽娛樂裝置、影像裝置、觸控筆等。其中，遊戲機及手機所使用遊戲控制器等週邊產品，為國內最專業一條龍服務之主要供應商，客戶涵蓋全球電競前5大品牌商。（編輯：黃國倫）1110221