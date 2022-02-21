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外資賣超台股逾112億 買超中鋼3.9萬張居冠

2022/2/21 18:43
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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台股今天終場下挫10.86點，三大法人賣超金額新台幣90.72億元。外資賣超台股達112.17億元，華航成提款機，遭賣超3萬張，外資反手買超中鋼逾3.9萬張。

台股今天跌10.86點，收在18221.49點，成交值新台幣2928.47億元。三大法人合計賣超台股90.72億元。其中，自營商買超1.52億元，投信買超19.93億元，外資及陸資賣超112.17億元。

華航為外資單日賣超冠軍，賣超張數達3萬888張，國泰智能電動車、新光金分別排名2、3名，賣超張數逾2.2萬張；4至10名依序為聯電、群創、華邦電、元大台灣50反1、台積電、國泰永續高股息與臺企銀。

外資連續4個交易日買超中鋼，中鋼今天為外資買超排行第一，達3萬9384張，長榮居次為3萬931張，連續5交易日買超。外資買超友達1萬8533張，排行第3名。

外資買超4至10名個股依序為大成鋼、大同、中信金、旺宏、華新、定穎與日月光投控。（編輯：張均懋）1110221

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