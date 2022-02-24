烏克蘭危機罩頂 美股道瓊再跌464點瀕臨修正

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美股隨俄羅斯與烏克蘭衝突危機加劇而不振，道瓊工業指數23日重挫464點，瀕臨修正；陷入修正的標準普爾500指數再跌1.8%。圖為紐約證券交易所。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年2月24日

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）烏克蘭今天在俄羅斯大軍壓境下宣布進入緊急狀態，美股持續不振，收在今年最低點。道瓊指數重挫464點，連5黑且瀕臨修正；標普500指數昨天陷入修正後再跌1.8%。

3大指數開高後幾乎一路走低，尾盤賣壓加劇，道瓊工業指數終場下跌464.85點，跌幅1.38%，收在33131.76點。標準普爾500指數重挫79.26點，跌幅1.84%，收在4225.5點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌344.03點，跌幅2.57%，收在13037.49點。

道瓊指數1月4日攻上歷史收盤高點，自此回檔逾9.9%，技術修正門檻近在眼前。標普500指數從1月3日歷史收盤高點拉回近12%；那斯達克指數去年11月攻上歷史高點後失血逾18%，直逼熊市（空頭市場）。

道瓊指數與那斯達克指數連5黑，摜破1月24日盤中低點，收在今年谷底。

投資人信心疲弱之際，俄羅斯與烏克蘭恐開戰的地緣政治變數加重股票賣壓。標普500指數共10類股收黑，非必需消費、科技股分別下挫3.4%、2.6%，表現吊車尾；能源股在國際油價走揚支撐下上漲1%，是11大類股中唯一收紅的族群。

蘋果公司（Apple）與微軟（Microsoft）股價都下跌2.6%，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）重挫3.6%，電動車大廠特斯拉（Tesla）大跌7%。

零售股延續近期頹勢，梅西百貨（Macy's）與連鎖折扣百貨TJX公司（TJX Companies）股價分別重挫5.2%、4.2%。

美股年初攻上歷史高點後遭遇亂流，科技股在市場預期聯邦準備理事會（Fed）將以升息對抗通貨膨脹時一蹶不振，大盤頓失近兩年來引領上攻的支柱。俄烏衝突危機持續升溫，威脅全球經濟且可能助長通膨，在股市風雨飄搖之際投下一顆震撼彈。

俄軍本週進駐烏克蘭東部地區，美國、歐洲聯盟（EU）、英國、加拿大、澳洲等國相繼對俄羅斯企業及部分人士祭出制裁。德國決定中止與俄國合作的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線案審核程序後，美國政府今天宣布制裁北溪2號承建公司與人員。

與此同時，烏克蘭政府宣布進入緊急狀態，促請在俄羅斯的烏國公民立即離境；俄國也開始撤離駐烏克蘭首都基輔的使領館外交人員。

素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）漲逾7%，衝破31點，創近一個月來新高。

歐陸地緣政治充滿不確定性，美股震盪主要反映短期心理衝擊。相較之下，聯準會逐步撤除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後的刺激措施，以升息與縮減資產負債表規模壓制處在40年高點的物價漲勢，投資人十分篤定。

根據芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch數據，聯準會3月中決議升息的機率達100%，多數市場人士預期基準利率將從逼近零水準調高1碼（0.25個百分點），開啟升息循環。（編輯：郭中翰）1110224