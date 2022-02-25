上銀去年獲利第3高 每股賺10.36元擬配息4.5元

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）傳動元件大廠上銀去年稅後獲利新台幣35.32億元，創歷年第3高，每股稅後純益10.36元，上銀擬配發現金股息每股4.5元，盈餘配發率約43.4%。

上銀今天董事會通過去年財務報告，去年合併營收272.65億元，較前年212.66億元成長28.2%，創歷年次高，去年合併毛利率36%，較前年27.23%增加8.7個百分點，去年合併營業利益51.14億元，營益率18.76%，較前年8.15%增加10.6個百分點。

去年上銀稅後獲利35.32億元，較前年19.3億元大增83%，創歷史第3高，去年每股稅後純益10.36元，優於前年5.87元。

上銀去年第4季合併營收66.95億元，較去年第3季75.3億元減少11%，去年第4季合併毛利率37.17%，較去年第3季38.19%微減1個百分點，去年第4季合併營業利益11.66億元，營益率17.41%，較去年第3季22.72%減少5.3個百分點。

去年第4季上銀稅後獲利5.91億元，較去年第3季13.57億元下滑56.4%，去年第4季每股稅後純益1.73元，低於去年第3季3.98元。

上銀先前在法人說明會中指出，10月開始感受到中國大陸客戶拉貨趨緩、延緩出貨、訂單能見度趨短的跡象，中國其他地區限電影響部分客戶生產進度。

觀察目前訂單能見度，上銀日前表示，整體訂單能見度可看到第2季，其中滾珠螺桿接單能見度看到4個月至4.5個月，線性滑軌能見度約3個月至3.5個月，晶圓機器人訂單能見度看到3個月。

電動車布局方面，目前上銀在電動車傳動元件按照計畫進行，車用滾珠螺桿應用在煞車系統、轉向系統、變速器系統等，預估最快今年底到明年將有小量訂單出貨。

展望今年資本支出，上銀預估今年資本支出規模約新台幣30億元，包括台灣4個廠區、義大利和日本廠等，規模會比去年增加。

價格部分，上銀今年暫時沒有調整價格的計畫，去年反映原物料成本上揚，上銀去年調整產品價格平均漲幅約10%。（編輯：張均懋）1110225