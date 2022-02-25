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網家去年第4季費用大增 每股虧損1.53元

2022/2/25 20:50
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（中央社記者吳家豪台北25日電）電商集團PChome網路家庭去年第4季面臨電商高度競爭，商品促銷與行銷推廣費用大幅增加，加上併購廿一世紀數位產生一次性費用影響，單季每股虧損新台幣1.53元。

網家2021年度合併營收達485.79億元，年增10.7%，再創歷史新高，維持雙位數百分比成長；但因費用大增侵蝕獲利，2021年度歸屬於母公司業主稅後純益約9744萬元，年減61.5%；每股稅後純益（EPS）0.84元，為2019年轉虧為盈後、近3年來新低。

網家發布新聞資料表示，近來加速拓展與整併集團資源，從電子商務、數位金融、倉儲物流3大板塊深化布局，擘劃台灣最大數位生活生態圈。

網家布局東南亞市場、提供一站式跨境電商服務的PChomeSEA自2020年攜手東南亞5大指標性電商平台，合作至今營業額穩定成長，2021年的整體銷售額年增超過5倍。

展望未來，網家表示，集團將加速整合旗下支付、保險、先買後付等金融科技服務，擴大應用情境，透過行銷科技發揮集團會員顧客數據平台價值與綜效，並強化智慧倉儲與物流科技。（編輯：林興盟）1110225

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