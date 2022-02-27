經部：嚴審輸俄戰略貨品 台積電等大廠均願配合

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（中央社記者梁珮綺台北27日電）為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，包括台積電在內的全球電腦晶片業者已開始停止向俄國銷售產品；經濟部今天重申，已依據瓦聖納協定對輸往俄羅斯產品嚴格審查，國內半導體大廠均表示願遵守法令，密切配合政府措施。

經濟部長王美花日前公開表示，台灣將依照瓦聖納協定（Wassenaar Arrangement）規範，研擬對出口至俄羅斯貨品嚴加審查。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，台積電已完全停止供貨予俄國及其上游供應商，同時仔細研究制裁措施，確保完全遵守；台積電聲明，公司「將致力遵守剛宣布的新出口管制規定」。

經濟部傍晚重申，台灣已配合國際民主國家陣營對俄羅斯啟動制裁，目前已依據防止武器擴散的「瓦聖納協定」，對輸往俄羅斯戰略高科技貨品進行嚴格審查。

經濟部表示，國內半導體大廠，也表達將恪遵法令，密切配合政府措施。

瓦聖納協定共有42個成員國，在1996年在荷蘭完成簽署，目的是對武器及可轉為軍用的物品與技術出口進行管制；台灣雖非簽署成員，但為避免牴觸國際規範，經濟部遂建立完成高科技貨品管理制度，於貿易法納入相關條文取得實施法源，並訂有戰略性高科技貨品輸出入管理辦法等管制措施。

「戰略性高科技貨品輸出管制清單」可分為10大類別，包含核能物質與設施、特殊材料與相關設備、材料加工程序、電子、電腦、電信及資訊安全、感應器與雷射、導航與航空電子、海事、航太與推進系統。

依照流程，廠商若要出口上述貨品，必須申請輸出許可證，若未申請而出口，將因違反貿易法而面臨有期徒刑、拘役、科或併科罰金或罰鍰、停止輸出、輸入或輸出入貨品或撤銷進出口廠商登記等裁罰。（編輯：黃國倫）1110227