更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

美時：兩款癌症用藥取得菲律賓藥證

2022/3/1 20:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北1日電） 跨國特殊學名藥廠美時化學製藥今天宣布，旗下兩大癌症用藥Lenalidomide （Revlimid） 及Gefitinib （Iressa） 已陸續在菲律賓取得藥證，其中血癌用藥Lenalidomide 搶下菲律賓首發藥證。

美時表示，其中血癌用藥是第一個在菲律賓且是目前唯一取得銷售許可的公司。根據原廠公布的資料，Revlimid 2021年全球的銷售金額為128億美元；Lenalidomide在菲律賓的潛在市場規模則預期可達約1000萬美元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美時總經理威茲哈洛夫（Petar Vazharov）表示，菲律賓是東南亞國家成長最快速的市場之一，同時相當缺乏有用又可負擔的癌症藥品，他相信2款口服癌症用藥可望為美時在菲律賓打下市場基礎。

美時去年8月於菲律賓成立了100%持有的子公司，並將在今年度建構自有經銷網絡，產品目標鎖定癌症用藥、心血管疾病、糖尿病、及中樞神經系統等高價值的困難學名藥。（編輯：林淑媛）1110301

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族