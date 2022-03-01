美時：兩款癌症用藥取得菲律賓藥證

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（中央社記者韓婷婷台北1日電） 跨國特殊學名藥廠美時化學製藥今天宣布，旗下兩大癌症用藥Lenalidomide （Revlimid） 及Gefitinib （Iressa） 已陸續在菲律賓取得藥證，其中血癌用藥Lenalidomide 搶下菲律賓首發藥證。

美時表示，其中血癌用藥是第一個在菲律賓且是目前唯一取得銷售許可的公司。根據原廠公布的資料，Revlimid 2021年全球的銷售金額為128億美元；Lenalidomide在菲律賓的潛在市場規模則預期可達約1000萬美元。

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美時總經理威茲哈洛夫（Petar Vazharov）表示，菲律賓是東南亞國家成長最快速的市場之一，同時相當缺乏有用又可負擔的癌症藥品，他相信2款口服癌症用藥可望為美時在菲律賓打下市場基礎。

美時去年8月於菲律賓成立了100%持有的子公司，並將在今年度建構自有經銷網絡，產品目標鎖定癌症用藥、心血管疾病、糖尿病、及中樞神經系統等高價值的困難學名藥。（編輯：林淑媛）1110301