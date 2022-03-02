金融三業拚創新 2021年5件業務試辦順利落地

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（中央社記者謝方娪台北2日電）金融三業創新，除了走金融監理沙盒，也可以走更快捷的業務試辦管道。金管會統計，2021年共有5件業務試辦案順利落地，其中一件為一卡通票證申請業務試辦、另4件為壽險業試辦遠距投保。

金管會自2018年推動金融監理沙盒，2019年再建置銀行、保險及證券等金融三業的業務試辦機制，雙軌並行力拚金融創新，兩者差異在於監理沙盒沒有限制申請對象，實驗期間為1至3年；業務試辦則限定僅能由金融業申請，試辦期間原則上為6個月。

金管會銀行局統計，2021年共有5件申請業務試辦案，其中4件仍在試辦中，1件已順利落地，為一卡通「提供應用程式供他人運用」暨「提供資訊系統及設備的建置服務」，目前已正式開辦服務。今年到目前為止則尚未有銀行局所轄金融機構申請業務試辦。

另外，目前4件仍在試辦中的案子，為國泰世華銀行試辦「環球貿易共享區塊鏈平台」、渣打銀行試辦「由渣打集團其他海外分行提供跨境開戶文件查核及簽名見證」、台北富邦銀行試辦「透過ATM辦理信用卡發卡服務」、京城銀行試辦「數位存款帳戶與證券公司線上開戶作業合作」。

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金管會保險局指出，2021年共有8件申請試辦並獲准的案件，其中4件已順利落地，皆為遠距投保案件。另今年到2月底為止，共有3件申請業務試辦案，目前保險局仍在審查中。

金管會證期局說，截至目前為止，有2家業者曾想申請業務試辦案，但在還沒啟動試辦前，證交所已修訂相關規範，業者評估後認為沒有繼續申請業務試辦的需求，雙雙撤案，因此證券期貨業業務試辦案掛零。（編輯：楊凱翔）1110302