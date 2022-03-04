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御頂減資40% 拚今年重回成長軌道

2022/3/4 18:44
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（中央社記者江明晏台北4日電）旗下有「晶宴會館」的御頂今天宣布減資彌補虧損，減資比例約40%，御頂表示，營運受疫情影響，在一系列止血動作後，今年營運將重回成長軌道。

御頂今天董事會決議通過減資彌補虧損，截至去年12月31日，累積虧損約新台幣4.72億元，為改善財務結構，擬減資約2.85億元，消除已發行股份2857萬3000股，以目前實收資本額7.1億元計算，減資比例為40.188%，減資後實收資本額約為4.25億元。

御頂旗下有晶宴會館、頂鮮等餐飲品牌，以及今年初併購的「北海道蛋糕屋」、「塩胖手作麵包本舖」。受到疫情波及營運，頂鮮日前已退出台北101的營運據點，目前全台僅剩高雄1家，主攻婚宴市場的晶宴會館目前則有7家據點，烘焙相關據點有4家，未來會以雙北為主要拓店區域。

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因疫情影響婚宴餐飲市場，御頂陸續宣布退出部分據點經營，並處分竹北廠房、桃園辦公室等；御頂今天表示，在一系列的「止血」動作後，去年將為營運谷底，今年會重啟成長軌道。

著眼婚宴市場發生「質變」，趨向小桌數以及訂單能見度低，御頂也針對旗下晶宴會館轉型，舉例來說，新莊館將改採南洋風Buffet形式經營，首度進軍吃到飽自助餐廳市場，而中和館則會推出港點餐飲服務，民生館則會改裝戶外廣場，推出高單價婚宴搶市。（編輯：楊凱翔）1110304

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