工會陳情勞工董事鬧雙胞 台船：人選核定不宜換

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（中央社記者江明晏台北4日電）台船基隆工會勞工董事鬧雙胞，工會今天赴經濟部陳情。台船對此表示，依慣例由工會理事長出任，基隆廠與高雄廠皆如此，且經濟部已核定，不宜再推舉他人。

台船公司基隆廠工會今天偕同部分民代及地方人士，赴經濟部陳情。認為台船董事長鄭文隆未經工會同意，就授權更換勞工董事人選，已違法。

台船公司對此表示，公司董事會的公股代表董事若考慮挑選勞工身分擔任時，依慣例由工會理事長出任，基隆廠與高雄廠皆如此，且經濟部已核定，不宜再推舉他人。

台船表示，公司已於民國97年民營化且上市，是屬於官股企業，不是「國營事業」，行政體系依「經濟部派任直接投資事業董監事及經理人管理要點」安排董事會組成及指派合適的董事人選。

台船說明，由於基隆廠工會今年初改選，新任理事長產生，故舊理事長藍許清公股代表董事解職，並由新理事長林余瑲接任公股代表董事，2月17日經濟部已核定。

基隆廠工會在2月18日重新推舉董事人選為原理事長藍許清，主張台船為國營事業，應引用國營事業管理辦法第35條第3項，由該工會自行推派人選。

台船鄭重表示，公司已民營化，非屬國營事業，自應適用前述管理要點派任董事，基隆廠工會的國營事業主張，實為謬誤。

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台船進一步說明，基隆廠正依董事會通過的改造策略進行改造，趕造海巡1000噸巡防艦，船東已多次提醒目前進度吃緊，若延遲交船，將影響基隆廠後續造艦業務的爭取。

台船公司董事長鄭文隆呼籲，今天陳情的工會幹部及員工，應該明辨大是大非，在大公利益與小公利益衝突時，能做明智的選擇，共同為基隆廠的改造和高雄廠所有員工努力，共創台船的未來。（編輯：楊蘭軒）1110304