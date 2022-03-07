外資砍台股822億史上次高 俄烏開戰來賣超逾2500億

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受到國際油價飆升及俄烏戰事持續影響，台股7日終場重挫557點，外資賣超新台幣822.4億元，寫史上第2大、今年最大賣超紀錄；歷史前10大賣超榜有3名與俄烏戰爭有關，統計自2月24日俄烏開戰至今7個交易日，外資已買超台股約2501.38億元。中央社製圖 111年3月7日

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（中央社記者吳家豪台北7日電）受到國際油價飆升及俄烏戰事持續影響，台股今天終場重挫557點，外資賣超新台幣822.4億元，寫史上第2大、今年最大賣超紀錄；歷史前10大賣超榜有3名與俄烏戰爭有關，統計自2月24日俄烏開戰至今7個交易日，外資已買超台股約2501.38億元。

俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟計劃禁止進口俄羅斯石油，市場憂心衝擊全球經濟，台股今天開低走低，終場大跌557.83點，收在17178.69點，跌幅3.15%，電子、金融與傳產股全面下挫。成交值新台幣4567.83億元，為7個多月來大量。

外資單日賣超台股金額首位在2021年2月26日，因美國10年期公債殖利率攀升、指數編纂公司MSCI（明晟）調整台股權重影響，賣超台股944.08億元；賣超第3大是2007年7月27日，美國次貸危機引爆金融海嘯，當天賣超623.98億元。

外資賣超第4大在2007年3月12日，因飛利浦鉅額交易賣出台積電股票，當天外資賣超台股549.37億元；賣超第5大是2020年3月9日賣超545.59億元，主要是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情失控，美股熔斷。

外資賣超第6大是2022年2月24日，因俄羅斯出兵烏克蘭引發市場恐慌，當天賣超台股534.47億元；賣超第7大是2021年3月4日賣超525億元，主要因為美國公債殖利率再度攀升；賣超第8大是2022年2月25日的510.29億元，同樣受到俄羅斯出兵烏克蘭影響。

外資賣超第9大是2021年8月19日賣超496.89億元，原因是COVID-19變種病毒肆虐，加上美國聯邦準備理事會（Fed）可能縮減購債；賣超第10大是2007年8月1日，因美國次貸危機引爆金融海嘯，當天外資賣超489億元。（編輯：楊蘭軒）1110307